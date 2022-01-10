Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye Afganistan’ı unutmadı
Giriş Tarihi: 11.1.2022

Türkiye Afganistan’ı unutmadı

Türkiye Afganistan’ı unutmadı
UZUN yıllar süren ABD işgalinin büyük yıkıma uğrattığı Afganistan'da, dışarıdan gelen yardımlara büyük ihtiyaç duyuluyor. Duyarsız kalmayan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021'de ülkedeki on binlerce insana yardımda bulundu. "Yalnız bırakma" sloganıyla Afganistan'a yönelik yardım çalışması başlatan İHH, eylül ayında Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerindeki yaklaşık 18 bin Afgan'a gıda kumanyası ulaştırdı. İHH, kasım ayında ise kıtlık nedeniyle 100 ton buğday tohumunu gönderdi. İHH, Afganistan'da 3 bin 443 yetime Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında yardım faaliyetinde bulunuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Afganistan’ı unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA