Türkiye Afganistan’ı unutmadı

UZUN yıllar süren ABD işgalinin büyük yıkıma uğrattığı Afganistan'da, dışarıdan gelen yardımlara büyük ihtiyaç duyuluyor. Duyarsız kalmayan İHH İnsani Yardım Vakfı
, 2021'de ülkedeki on binlerce insana yardımda bulundu. "Yalnız bırakma" sloganıyla Afganistan'a yönelik yardım çalışması başlatan İHH, eylül ayında Kabil
, Ghazni, Meydan Şar
, Saidabad
, Tahar
, Kunduz
, Baglan ve Kandahar şehirlerindeki yaklaşık 18 bin Afgan'a gıda kumanyası ulaştırdı. İHH, kasım ayında ise kıtlık nedeniyle 100 ton buğday tohumunu gönderdi. İHH, Afganistan'da 3 bin 443 yetime Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında yardım faaliyetinde bulunuyor.