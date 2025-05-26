Türkiye, ‘Afrika Günü’nü’ kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğu, bu yıl Afrika Birliği nezdinde gözlemci statüsü elde etmesinin 20. yılının kutlandığı belirtildi. Paylaşımda, 2026'da gerçekleştirilecek 4. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne işaret edildi. Türkiye'nin kıtada 44 büyükelçiliği faaliyet gösteriyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Tüm Afrikalı kardeşlerimin bu anlamlı gününü kalpten kutluyor, barışın, refahın ve kardeşliğin, kıtanın bereketli topraklarında daima yeşermesini diliyorum" dedi.