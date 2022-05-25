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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi düzenlendi

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İstanbul'da Türkiye- Afrika Medya Zirvesi başladı. İki gün sürecek Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde Türkiye, Liberya ve Nijerya'dan kadın basın mensupları "Gazetecilikte Kadın" başlıklı panelde konuştu. 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, 45 Afrika ülkesinden 80 basın mensubunun yanı sıra Afrikalı diplomatlar ile kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılıyor.
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Türkiye-Afrika Medya Zirvesi düzenlendi
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