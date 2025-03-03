Türkiye, ‘akreditasyon’ alanında dünyanın zirvesinde

UNIDO tarafından yayımlanan 2024 yılı Sürdürülebilir Kalkınma için Kalite Altyapısı Endeksi Raporuna göre, Türkiye "akreditasyon" alanında büyük bir başarıya imza attı. 155 ülke arasında bir yılda beş sıra birden yükselerek 100 tam puanla zirveye yerleşen Türkiye, bu alandaki küresel liderler arasında yerini aldı. Ülkelerin anlaşmaları ve uluslararası tanınırlığa sahip akreditasyon kapsamlarının değerlendirildiği raporda elde edilen bu başarı, "Türk Akreditasyon Kurumunun" (TÜRKAK) evrensel kabul görmüş akreditasyon sistemleriyle tam uyum içinde çalıştığını bir kez daha kanıtlandı. ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi dünyanın en büyük ekonomileriyle zirveyi paylaşan Türkiye, bu başarısıyla sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomi yolunda önemli bir adım daha attı.

Metroloji, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, politika geliştirme ve akreditasyon alanlarının değerlendirildiği raporda da Türkiye, genel sıralamada da iki sıra yükselerek 14. sıraya yerleşti. Akreditasyon alanındaki yükseliş, Türkiye'nin kalite altyapısına ve uluslararası rekabet gücüne sağladığı katkılar raporla bir kez daha teyit edildi.

HAVACILIK VE SERA GAZI SALINIMINDA HAMLELER

Türkiye'nin bu başarısının arkasında TÜRKAK'ın kalite yönetim sistemindeki yenilikçi hamleleri bulunuyor. TÜRKAK, uluslararası tanınırlığını güçlendirerek Türk ürün ve hizmetlerinin küresel pazardaki etkinliğini artıran adımlar atmaya devam ediyor. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen önemli gelişmelerden biri, Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalite Grubunun alt kapsamının standart serisindeki faaliyetlerin IAF MLA kapsamına dahil edilmesi oldu. Yapılan çalışmalarla "Türk havacılık ve savunma sanayisinin" ürettiği ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmesine olanak tanındı. Türkiye'deki üreticilerin uygunluk değerlendirme alanındaki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltıldı. Yürütülen bir başka proje ile "sera gazı salınımının" doğru ölçülerek azaltılması ve dolayısıyla iklim krizi ile mücadeleye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

YENİLİKÇİ GELİŞMELERE HIZLI UYUM

TÜRKAK bunun yanında yakın dönemde yapay zeka, bilgi güvenliği, siber güvenlik, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, biyobanka, gıda güvenliği gibi yeni hizmet alanlarında her türlü teknik gelişmeyi takip ederek, akreditasyon sisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Yenilikçi yaklaşımı ve uluslararası iş birlikleri sayesinde, akreditasyon alanında uluslararası alanda söz sahibi öncü kurumlar arasında parmakla gösteriliyor.

BAŞARI VERİLERE YANSIYOR

TÜRKAK'ın lider ve öncü kurum imajı, sadece uluslararası raporlarla değil aynı zamanda faaliyetleri ile ilgili somut ve ölçülebilir verilerle de ortaya konuyor. TÜRKAK sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılan bu veriler başarının bir tesadüf değil sistemli, yenilikçi, şeffaf ve veri odaklı yönetim anlayışının neticesi olduğunu doğruluyor. 2115 farklı teknik uzmanlık alanında ve 133.611 kapsamda sağladığı akreditasyon hizmeti ile TÜRKAK, uluslararası arenadaki konumunu her geçen gün güçlendirmeye devam edecek.