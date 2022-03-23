Türkiye arabuluculuk için ideal ülke

Hollanda
medyası, Hollanda Başbakanı Mark Rutte
'nin 10 yıl aradan sonra önceki gün Ankara
'ya ilk kez gerçekleştirdiği ziyarete geniş yer ayırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bir araya gelen Rutte, Türkiye'nin önemine vurgu yapmıştı. Hollanda basınından NOS'taki haberde "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna
'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığı kullanıldı. Haberlerde Türkiye'nin Ukrayna'da devam eden savaşın durdurulması için önemli bir rol oynayabileceğine işaret edildi. NOS'un yorumunda, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşı durdurmak için NATO adına önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı ve "Türkiye'nin aşağı yukarı tarafsız konumu NATO için değerli olabilir" denildi.
'DAHA İYİ İLİŞKİ' İSTEĞİ
De Telegraaf
gazetesindeki haberde ise Rutte'nin, Türkiye'yi, "hem siyasi hem de askeri açıdan önemli bir NATO müttefiki olarak nitelendirdiği" belirtildi. Gazeteye göre, Hollanda Başbakanı, Ankara'nın Montrö Sözleşmesi
'ne saygılı tutumundan da övgüyle söz etti.
BBC Türkçe
'deki habere göre Hollanda'nın en büyük haber portalı Nu.nl, Ankara ziyaretini, "Rutte Türkiye ile daha iyi ilişkiler istiyor" başlığıyla duyurdu. Ulusal gazetelerden Algememeen Dagblad (AD) da, ziyaretin en önemli noktasının, Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki arabuluculuk rolü olduğuna vurgu yaptı. Ziyaret öncesi gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye-Hollanda ilişkilerindeki gerilimin bir anda ortadan kalkmayacağını belirtirken, Ukrayna'daki savaşın her şeyi değiştirdiğinin altını çizdi.