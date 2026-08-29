Türkiye, Arakan'da yaraları sarıyor
SAĞLIK Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ortak çalışmasıyla 2018'de Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarında kurulan Türk Sahra Hastanesi, kurulduğu günden bu yana 1 milyon 700 binden fazla Arakanlı Müslüman'a sağlık hizmeti verdi. Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nin Başhekimi Seda Yeğin "Biz, burada devlet olarak mevcut olduğumuz için (Arakanlı Müslümanlar) bizlere bakış açıları biraz daha sempatik oluyor. Her zaman teşekkür ediyor, minnetlerini dile getiriyorlar" dedi.
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