Türkiye - Arap ülkeleri ilişkilerinde yeni dönem

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan
'ın önceki gün Ankara'ya yaptığı ziyareti manşetlerine taşıdı. Ziyareti "BAE ve Türkiye
... Umut vaat eden ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren El-İttihad gazetesi, iki ülke ilişkilerinde barış ve istikrar temeline dayalı işbirliği ve ortak çalışma için yeni ufukların oluştuğuna vurgu yaptı. İki ülke arasındaki yeni dönemin ilk adımı olarak BAE'nin Türkiye'de yatırım için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığına işaret eden gazete, "Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, bu ziyaret iki ülke arasında kalkınmayı vadeden yeni bir dönemin hazırlığıdır" ifadelerine yer verdi.
YENİ YOL HARİTASI
Buluşmayı "İstisnai bir ziyaret" manşetiyle veren El-Halic gazetesi bu ziyaretle BAE ile Türkiye arasındaki kadim ilişkilerin yeni yol haritasının belirlendiğine dikkati çeti. Dünkü ziyaretin "istisnai bir önem arz ettiğinin" altını çizen gazete, "Çünkü bu ziyaret, tarihi, coğrafi, dini ve ortak çıkarlar bağlamında Türkiye'nin hem BAE hem de Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini yeni bir döneme taşıyor" değerlendirmesine yer verdi. El-Vatan gazetesi de ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin birçok alanda gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
OLUMLU İLERLİYOR
Görüşme dünya basını tarafından da yakından takip edildi. ABD
merkezli Bloomberg ajansı
ziyaretin iki ülke arasındaki bağları geliştireceğini vurguladı. Haberde, "Ziyaret, ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek" denildi. Al Jazeera
görüşmenin, ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları beraberinde getireceğini aktardı. Yunan Kathimerini gazetesi de iki ülkenin ilişkilerine olumlu yönde önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.
'DEVLETİMİZİN BARIŞ ÇABALARINI KANITLAYAN ÖNEMLİ BİR ZİYARET'
Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. "Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu" değerlendirmesini yapan Altun, şu ifadeleri kullandı: "Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmalar ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek, ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Türkiye ve BAE, ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel işbirliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz."