Türkiye artık yerli silahlara yatırım yapıyor
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Türkiye 2002'de yüzde 20 olan yerlilik oranını 2026'da yüzde 80-83'e, askeri harcamalarını ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 7.2 artırarak 30 milyar dolara çıkardı. Artışın arkasındaki en belirleyici etken olarak yerli savunma sanayiindeki yatırımlar gösterildi. Irak, Somali ve Suriye'deki süregelen askeri operasyonlar da harcamaları yukarı çeken diğer etkenler arasında yer aldı. Türkiye'nin askeri harcamaları son 20 yılda belirgin biçimde değişti. 20 yıl önce harcamaların büyük bir kısmı ithal edilen silahlara ve onların bakımlarına gidiyordu. Şimdilerde ise tamamen yerli olan ürünler ön plana çıkıyor.