Türkiye ayakta

Filistin'de siyonist İsrail tarafından yaşatılan insanlık dramına dikkat çekmek, yaşananları unutturmamak ve Gazze halkının sesini duyurmak amacıyla düzenlenen "Gazze İçin Meydanlardayız" etkinliği, bugün Eyüpsultan Meydanı'nda başlayacak. 11 Ekim'e kadar devam edecek etkinlik, her gün 12.00-22.00 arasında gerçekleştirilecek.

GAZZE İLE CANLI BAĞLANTI

Etkinlik kapsamında 3 boyutlu gözlük deneyimiyle Gazze'ye farklı bir pencereden tanıklık imkanı sunulacak. Gazze ile canlı bağlantılar gerçekleştirilecek. Savaşta hayatını kaybeden çocukları temsilen hazırlanan kefen sergisi de etkinlik alanında yer alacak. Katılımcılar ayrıca Gazze için mektup yazma alanını kullanabilecek. Gazze'de yaşananlara ilişkin bilgilendirici ve farkındalık çalışmalarının da gerçekleştirileceği etkinlikte, Gazze'de yaşananların üçüncü yılında görmek, hissetmek, tanıklık etmek ve unutmamak amacıyla buluşma gerçekleştirilecek.

ÇİFTE VATANDAŞLAR YARGILANSIN

Konyalı Osman Demirci'nin 10 yıl önce oyuncaksız çocuk kalmasın sloganıyla yola çıkarak kurduğu 'Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği' ise bu kez Filistinli ailelerin yardımına koştu. Demirci ve dernek üyeleri saldırılar sonucu yaralanıp, Mısır'a geçmek zorunda kalan 130 aileyi ziyaret etti. Demirci, ailelere hem para yardımında bulundu hem de çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Demirci, "Türkiye'den geldiğimizi duyunca çok mutlu oluyorlar. Türkiye'ye karşı çok büyük sevgileri var. Biliyorlar ki Türkiye her zaman mazlumun yanında. Tek dilekleri bu soykırımın bir an önce bitmesi" dedi. Öte yandan Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), İsrail ordusunda görev yaptığı ve Gazze'deki saldırılara katıldığı öne sürülen çifte vatandaşlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. - - / SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör