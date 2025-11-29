Türkiye barış için önemli bir aktör

Batı medyası, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti ve burada verilen mesajları anbean takip ediyor. İtalya merkezli L'unione Sarda'ya göre, Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelerek barış ve diyalog çağrısı yaptı. Papa, Türkiye'nin "adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşma unsuru olabileceğini" söyledi. İtalya merkezli Avvenire gazetesine göre, Papa Leo'nun Türkiye ziyareti, Doğu ile Batı arasında köprü görevi gören Ankara ile barış ve diyalog ekseninde yeni bir işbirliğine kapı aralıyor. Papa'nın ziyareti, "Asya'dan Amerika'ya kadar giderek artan uluslararası sorunlarla işaretlenen bir döneme" denk geliyor. ABD merkezli Associated Press ajansı "Papa Leo, ilk yurtdışı gezisinde Türkiye'yi barış ve istikrar için güç olmaya çağırdı" başlığını attı. İngiltere'de yayın yapan BBC'deki haberde "Papa, Erdoğan'a istikrar kaynağı olarak rol üstlenmesi çağrısında bulundu" denildi. İngiliz Guardian gazetesi haberinde Vatikan uzmanı Christopher White'ın değerlendirmelerine yer verdi. White açıklamasında "Bu seyahat, Leo'nun papalığının merkezindeki temalardan biri olan barışı teşvik edeceği bir ziyaret olacak" dedi.