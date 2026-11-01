Türkiye barışın, İsrail savaşın peşinde
ABD ile İran arasında savaş ihtimali yeniden uluslararası gündemin ilk sıralarına yükselirken, Ortadoğu'da diplomatik ve askerî kulisler hareketlendi. Amerikan Axios'un haberine göre, başta Katar olmak üzere bölge ülkeleri krizin diplomasi yoluyla çözümü için yoğun çaba sarf ediyor. Habere göre bir kaynak, Türkiye, Mısır, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce müzakerelere dönmeyi kabul etmesi yönünde İran'a telkinde bulunduklarını bildirdi. Haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan liderlerinin son günlerde Trump ile görüşerek diplomasiye daha fazla zaman tanıması yönünde çağrıda bulunduğu kaydedildi. Buna karşın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, seçimlerin hemen ardından İran'a karşı ortak bir askeri harekat başlatması için Trump'a yönelik baskı için yoğun kulis yürüttüğü ifade edildi.
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