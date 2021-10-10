Türkiye bölgede güçlü bir aktör

Dünya Meteoroloji Örgütü
(WMO) Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, Türkiye'de bu yıl görünen orman yangınlarına ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler
'in hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı olan WMO'nun Genel Sekreteri Taalas, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine övgüde bulunarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, WMO için "çok önemli bir ortak" olduğunu belirtti. "Türkiye, iklim riskini azaltabilmek için gereken türden bilgilere sahip" ifadelerini kullanan Genel Sekreter Taalas, "Türkiye, hava ve su hizmetleri konusunda bölgede güçlü bir aktör" değerlendirmesinde bulundu.
AKDENİZ VURGUSU
Türkiye'de bu yıl çıkan orman yangınlarının nedenlerine değinen Taalas, "Dünya genelinde küresel ortalamanın üzerinde ısınan iki bölgemiz var. Elbette ki en çok Kuzey Kutbu
ısınıyor ancak Akdeniz bölgesi
de ısınma konusunda ikinci sırada yer alıyor" dedi. Akdeniz bölgesinde iklimin giderek ısındığını, bu yüzden daha az yağmur yağdığını ve ayrıca daha fazla buharlaşma gördüklerini vurgulayan Taalas, "Ve bunun bir sonucu olarak da Yunanistan
, Portekiz
, İspanya
ve tabii ki şimdi Türkiye'de olmak üzere birçok Akdeniz ülkesindeki dramatik orman yangınlarını inceledik" diye konuştu.
'ORMAN YANGINLARI DAHA FAZLA GÖRÜNECEK'
TAALAS, orman yangınlarının sadece Akdeniz bölgesinde meydana gelmediğine dikkati çekerek "Kuzey Amerika
'da, örneğin Avustralya
'da ve ayrıca Rusya'da da rekor kıran orman yangınları gördük. Dolayısıyla bu, iklim değişikliğinin göstergelerinden biridir. İklim değişikliği nedeniyle bu tür olayları gelecek yıllarda daha da fazla görmeyi bekliyoruz çünkü negatif trend ve iklim (değişikliği) önümüzdeki on yıllarda da devam edecek" uyarısında bulundu.