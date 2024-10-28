‘Türkiye bölgesinde savaş istemiyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Krallık'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Fidan'ın Birleşik Krallık'a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti olacak. Bakan Fidan burada, Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediği mesajının altını çizecek.Fidan'ın Gazze'deki insani krizin vahametine ve insani yardımların intikalinde yaşanan güçlüklere dikkat çekmesi, İsrail'in doğrudan BM'yi hedef almaya başlamasından duyulan endişeyi paylaşması, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından İran'a yönelik saldırılarıyla savaşı bölgenin geneline yayma hedefi karşısında, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulaması ve bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor. İki bakanın görüşmesinde savunma sanayii alanında atılabilecek adımlar da gündeme gelecek. Bu noktada Türkiye'nin Eurofighter uçağı alım talebi konusunda İngiltere'nin olumlu yaklaşımı ve bu noktada Almanya ile gerçekleştirilen temasların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.