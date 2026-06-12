Türkiye-Bulgaristan hattına yeni sınır kapısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova- Chamova ile ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, "Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan (Bulgaristan ile) Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek karayolu ve demiryolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk" dedi. Fidan, bir gazetecinin Türkiye ile Bulgaristan arasında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile ilgili müzakerelere ilişkin sorusunu yanıtladı. Bu meselenin iki ülkenin enerji bakanlıklarının teknik ekipleri tarafından müzakere edildiğini belirtti.