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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Türkiye Büyükelçisi’ne İsrail’de üst düzey tören

Türkiye Büyükelçisi’ne İsrail’de üst düzey tören
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs'teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi. İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog'a güven mektubunu sundu. Herzog, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ın güven mektubu sunduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog güven mektubu töreninin ardından Twitter hesabından da Türkçe bir paylaşım yaparak Büyükelçi Özkan'a "Hoş geldiniz" dedi.
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Türkiye Büyükelçisi’ne İsrail’de üst düzey tören
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