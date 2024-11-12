Türkiye-Çin ilişkileri derinleşiyor

Türkiye-Çin ilişkilerinde karşılıklı ziyaretler yeni döneme kapı aralıyor. İki ülke arasında son dönemde bakanlar düzeyinde gerçekleşen ziyaret trafiğinin yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan devlet başkanı düzeyindeki görüşmelerle farklı bir boyuta taşınması hedefleniyor. Yapılan ziyaretlerde, siyasetten diplomasiye, enerjiden ticarete kadar birçok alanda yeni işbirliği imkânları değerlendirildi. İlişkilerinin, yakın zamanda planlanan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye ziyaretiyle farklı bir boyuta taşınması ve çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine gidilmesi bekleniyor.