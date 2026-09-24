Türkiye-Çin ilişkilerinin 55. yılı İstanbul'da kutlandı
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıldönümü ve Ankara-Pekin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55'inci yılı dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Başkonsolos Wei, ikili stratejik işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağına inandığını belirtirken, Sülün, Türkiye ile Çin arasındaki köklü bağlara dikkat çekti. Wei, konuşmasının önemli bir bölümünü diplomatik ilişkilerinin 55. yılını kutlayan Çin ile Türkiye arasındaki işbirliğine ayırdı. İki ülke arasındaki siyasi karşılıklı güvenin güçlendiğini, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştiğini ve kültürel etkileşimin derinleştiğini belirten Wei, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor planları arasındaki uyumun giderek güçlendiğini söyledi.
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