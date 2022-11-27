Türkiye, Çin’e Urumçı’yi sordu

Çin'de yeniden patlak veren Kovid-19 vakalarına karşı uygulanan sert "Sıfır vaka" politikalarına yönelik tartışmalar sürüyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ise ülke genelinde protestolar büyüyor. Türkiye, Urumçi kentinde çıkan yangındaki ölümlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.Dışişleri Bakanlığı, hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Açıklamada, bu elim hadise nedeniyle Türkiye'nin taziyeleri iletilirken yaralılara acil şifalar dilendi. Açıklamada "Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı. Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir" denildi.Urumçi'deki yangının ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke genelinde artıyor. Şanghay'da ölenleri anmak ve karantina politikasını protesto etmek için Anfu semtinde Orta Urumçi Caddesi'nde toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Kalabalık, "Özgürlük istiyoruz", "Karantinaya hayır", "Sincan'a özgürlük", "Parti istifa", "Şi Cinping istifa" sloganları attı. Şanghay dışında ülkedeki çok sayıda üniversite kampüsünde yangın kurbanları için anma ve protestolar organize edildi. Yangında hayatını kaybedenlerin büyük bölümü Uygur Türkleri olmasına rağmen etnik azınlık mensuplarının protestolarda öne çıkmadığı, daha çok Han Çinlilerinin tepkilere öncülük ettiği dikkati çekiyor.URUMÇI'DE 24 Kasım'da yaşanan olayda yangının elektrik kaçağından çıktığı sanılıyor. Apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, tepkileri büyüttü. Çin'de vaka olan apartmanlardan dışarıya çıkışa izin verilmediği ileri sürüyüyor.