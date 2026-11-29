Türkiye, çok taraflılığa bağlılık iradesi gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin müzakere sürecindeki tutumunu takdir eden Zaharova, Avrupa Birliği'nin uzlaşının önüne geçtiğini savundu. Zaharova "Ankara, baskılara rağmen müzakere sürecinin yürütülmesinde olgun ve sorumlu bir yaklaşım sergiledi. Türkiye, çok taraflılığa bağlılığını denge arayışı, farklı ulusal tutumlara saygı ve tüm tarafların meşru çıkarlarını gözetme iradesiyle ortaya koydu. COP31 Brüksel"e ders verdi" dedi.