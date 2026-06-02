Türkiye dahil 8 ülkeden katil İsrail'e ortak kınama: "Mescid-i Aksa baskınları kabul edilemez"

Bakanlar, söz konusu provokatif eylemlerin uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı açıklamada, Doğu Kudüs'ün tarihi, hukuki ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan sistematik ihlaller kategorik olarak reddedildi. Ayrıca, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarının statüsünün korunmasında Ürdün'ün tarihi Haşimi vesayetinin özel rolüne dikkat çekildi.

"MESCİD-İ AKSA YALNIZCA MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

Bildiride, Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin şu net ifadelere yer verildi:

"144 dönümlük Mescid-i Aksa alanının tamamı, yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeridir. Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi, kutsal mekanın işlerini yürütme ve buraya girişleri düzenleme konusunda münhasır yetkiye sahip tek yasal mercidir."

"GERİLİM VE İSTİKRARSIZLIK KÖRÜKLENİYOR"

İsrail makamlarına bu tırmandırıcı eylemleri derhal durdurma çağrısı yapılan metinde, tekrarlanan ihlallerin bölgedeki gerilimi artırdığı, istikrarsızlığı ve aşırıcılığı körüklediği, aynı zamanda barışa yönelik uluslararası çabaları baltaladığı uyarısında bulunuldu.

