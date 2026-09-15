Türkiye demek barış demek
Türkiye'nin diplomasi alanındaki başarısı iki ülkede daha yankı buldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ankara'nın Libya'daki yeni rolünü ele alan bir haber yayınladı. "Libya, 2014'ten bu yana Trablus ve Bingazi yönetimleri arasında bölünmüş durumda. Ankara, 10 Eylül'de Libya'nın rakip Trablus ve Bingazi yönetimlerinin üst düzey temsilcilerini MİT'in ev sahipliğinde bir araya getirdi" denilen habere göre Libya'daki son anlaşmaya göre, devlet başkanlığı ile milletvekili seçimleri 24 ay içerisinde gerçekleşecek. Öte yandan önceki gün Güney Asya ülkesi Filipinler'de de bir ilk yaşandı. Bangsamoro'da halk, ilk kez sandık başına giderek oy kullandı.
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