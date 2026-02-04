Türkiye devreye girdi diploması geri geldi

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı riskinin tavan yaptığı dönemde Türkiye'nin yeniden barış için devreye girmesi dünya medyasında geniş yankı buldu. Axios haber platformu, Trump'ın Ortadoğu Temsilci Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin 5 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini yazmıştı. Arap medyasına göre görüşmede Katar, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin temsilcileri de yer alabilir. Pakistan'dan da olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere yapılacak zirveye katılım sağlayacaklarına dair açıklama geldi. İngiliz Reuters ajansı görüşmenin önceliğinin çatışmaları engellemek olduğunu aktarırken İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye'nin liderliğindeki yeni bir diplomasi turunun ABD'nin askeri tehdidini erteleyebileceğini yazdı. Middle East Eye sitesine dün bilgi veren Türk yetkililer, görüşmenin Türkiye dışında başka bir ülkede de yapılabileceğini söyledi. Trump ise "İran'la görüşüyoruz, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" mesajını yayınladı. Öte yandan ABD savaş uçaklarının Umman Denizi'nde uçak gemisine yaklaşan bir İran İHA'sını düşürdüğü açıklandı.