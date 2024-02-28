Türkiye'nin dil, din, ırk gözetmeksizin ortaya koyduğu dış politika, sahada ve masadaki başarısıyla etkisini gösteriyor. Avustralya merkezli Lowy Enstitüsü diplomasiye dair bir rapor yayınladı. Ülkelerin ve bölgelerin diplomatik ağlarına ilişkin Küresel Diplomasi Endeksi isimli raporda Türkiye, diplomatik ağı en geniş 3. ülke oldu. Raporda, Temmuz-Kasım 2023 döneminde 66 ülke ve bölgenin resmi kurumlarından elde edilen verilerden faydalanıldı. Ülke ve bölgeler, sahip oldukları dış temsilcilik sayısına göre sıralandı. Buna göre, diplomatik ağı en geniş ülke Çin olurken ikinci sırada ABD yer aldı. Türkiye'nin 2021'den bu yana 11 yurtdışı temsilciliği açtığı ve bunların çoğunun Ortadoğu ve Afrika'da bulunduğu kaydedildi. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin faal dış temsilcilik sayısı 261'e yükseldi.