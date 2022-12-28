Türkiye doğal gazda merkez oluyor! Gazprom Başkanı Miller ’Başladık’ diyerek duyurdu

"ENERJİ PİYASASINDA TOPYEKÜN DEĞİŞİM"



Rus gazının satışında 2022 yılı tahminlerine göre 65 milyar metreküplük bir sapma meydana geldiğini ve satış tahminlerindeki gerilemenin de Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar olduğunu söyleyen Miller, "Öngörülen tahminlerin 65 milyar metreküp dolayında gerisinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bu 65 milyar metreküp gazın 55 milyar metreküpünün 27 Avrupa ülkesine ait olduğunu anlıyorsunuz. Bu çok şey anlatıyor. Bu yılın zor bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında kelimenin tam anlamıyla topyekûn değişimler yaşandı. Eskiden bu tür değişikliklere 'aşırı dalgalanma' derdik, yıl sonuna doğru bunun bir 'türbülans' olduğunu söylemeye başladık" ifadelerini kullandı.

Miller ayrıca, Çin'deki gaz tüketiminin artışına işaret ederek önümüzdeki 20 yılda Çin'e gaz sevkiyatının yüzde 20 düzeyinde artabileceğine de vurgu yaptı.