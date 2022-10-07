Türkiye faktörü AB’yi harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirmesinin ardından AB de devreye girdi. Avrupa'dan bir heyet sınırların belirlenmesi ve silahsızlandırılması için bölgeye gidiyorAZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la barış sürecinin hızlandırıldığını, çalışma gruplarının bir araya gelerek birkaç gün barış anlaşması metninin hazırlanması üzerinde çalışmalarını önerdiklerini söyledi. Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 4'lü görüşme gerçekleştirdi.