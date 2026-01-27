Türkiye farkı

2002'den bu yana Erdoğan'ın liderliği ve çizdiği vizyonla yürütülen eser ve hizmet siyaseti Türkiye'yi dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumuna taşıdı. Altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla, mühendislik harikası eserlerle göz kamaştıran Türkiye her geçen yıl daha da büyüdü. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açıldı.

İtalya ise 'Çanakkale Köprüsü'nden daha büyüğünü yapacağız' diye duyurduğu Sicilya'yı anakaraya bağlayan Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurduğunu açıkladı. İtalyanların 32 yıldır hayalini kurduğu proje mali ve hukuki nedenlerden dolayı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ısrarına rağmen bir türlü hayata geçirilemiyor. Türk mühendislerin harikası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 yılda, Osmangazi Köprüsü 6 yılda yapılarak 2016'da hizmete alındı.

Çanakkale Köprüsü

AVRUPA BORCA BATTI

Avrupa ülkeleri içine düştükleri borç sıkıntısı nedeniyle rüya yatırımlarını teker teker askıya alıyor. Avrupa'yı baştan sona geçecek yüksek hızlı tren projesi başta Portekiz olmak üzere ülkelerin tek tek çekilmesiyle rafa kaldırıldı. İngiltere 15 milyar dolarlık 24 projeyi askıya aldı. Almanya, Prusya Sarayı'nın yeniden inşasını dahi ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleştiremedi.