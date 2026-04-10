Türkiye, Filistin için kıyama kalkıyor

İsrail'in Filistinlilere yönelik idam kararı 81 ilde cuma namazı çıkışında protesto edilecek. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde yapılacak protestolara STK'lar, basın mensupları ve vatandaşlar katılacak. Türkiye, uluslararası topluma Filistin için çağrı yapacak. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, STK'ların da katılımıyla İsrail'in Filistinliler için aldığı idam kararlarına karşı ülke genelinde harekete geçilecek. 81 ilde cuma namazı çıkışında basın açıklamaları yapılacak, uluslararası topluma net mesaj verilecek.