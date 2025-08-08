Türkiye, Filistin’i terk etmiyor

Terör devleti İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde tüm platformlarda en fazla desteği veren ülke olan Türkiye, Filistinlilere destek olmaya devam ediyor.

Türkiye'den 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonları kapsamında toplam 101 bin 271 ton yardım malzemesi ulaştırıldı.

Bunlar arasında 25 bin 729 ton gıda, 3 bin 171 ton içme suyu, 25 bin 180 çadır yer aldı.

Gazze'ye ayrıca, UNRWA işbirliğiyle 65 bin 273 ton un gönderildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

430'u hasta, 450'si refakatçi olmak üzere 880 kişi, 9 uçak seferiyle tedavi ve tahliye için Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü tahliye operasyonuyla Gazze'den ülkeye getirilen 1369 kişiden 1229'una İstanbul'da konaklama ve yemek hizmeti sunuldu.

Tıbbi yardımlar kapsamında 8 sahra hastanesi, 53 ambulans ve 247.5 ton tıbbi malzemenin Gazze'ye gönderilmesi sağlandı.

Bölgedeki hijyen koşullarının iyileştirilmesi için 281 bin 238 hijyen seti ve 550 ton hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, 1 forklift ve enerji ihtiyacı için 1451 jeneratör de yardım malzemeleri arasında yer aldı.

Halihazırda 613 aileden oluşan toplam 1834 kişiye Ankara, İstanbul, Konya ve çeşitli illerde barınma imkânı sağlandı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AFAD tarafından (Esenkart) nakit desteği verildi.

Mısır Kızılayı'na AFAD tarafından 7 milyon, Türk Kızılay tarafından 500 bin olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin dolar bağış yapıldı.

Ayrıca, AFAD ve UNRWA işbirliğinde sevk edilmekte olan 30 bin ton unun UNRWA tarafından gerçekleştirilen deniz yolu lojistiğine 3 milyon dolar nakdi destek sağlandı.

Gelecek dönemde ise Gazze'ye akaryakıt desteği kapsamında yerelden teminle yaklaşık 250 ton akaryakıt gönderilmesi planlanıyor.