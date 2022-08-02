Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye Filiz Sert'i konuşmuştu: YKS belgesi gerçek çıkmadı
Giriş Tarihi: 2.8.2022 14:27 Son Güncelleme: 2.8.2022 14:33

Türkiye Filiz Sert'i konuşmuştu: YKS belgesi gerçek çıkmadı

DHA
Türkiye Filiz Sert’i konuşmuştu: YKS belgesi gerçek çıkmadı

Manisa Selendi'de, liseyi dışarıdan bitiren 26 yaşındaki Filiz Sert’in, 3,5 ayda hazırlandığı üniversite sınavında, eşit ağırlıklı da 492,62  puan aldığını, 1671’inci olduğunu gösteren 2022 YKS belgesi gerçek çıkmadı...

Filiz Sert'in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar adının açıklanmasını istemeyen bir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yetkilisi tarafından haberi yapan ajansa iletildi. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert'in puanını incelediğini söyleyen görevli, "Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş" dedi. Bu uyarının ardından muhabirin yeniden temas kurduğu Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise "TC numaramı hatırlamıyorum" diye geri çevirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Filiz Sert'i konuşmuştu: YKS belgesi gerçek çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA