Türkiye Gazze barış masasında: Bakan Fidan Washington’da kritik zirveye katılıyor

Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine desteğinin de teyit edilmesi bekleniyor.

Konuşmada, Gazze'de Filistin halkının haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulacak uluslararası mekanizmalarda Türkiye'nin yer alma iradesinin yineleneceği; Batı Şeria'da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddetine karşı uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğinin vurgulanacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin Gazze 'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetmesi de beklenen mesajlar arasında.

Fidan'ın ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması ve Türkiye'nin bu yöndeki girişimlere desteğini yinelemesi bekleniyor.

GAZZE BARIŞ PLANI SÜRECİ

23 Eylül 2025'te Başkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sekiz Müslüman lider, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkes ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Plan çerçevesinde 13 Ekim 2025'te Şarm El Şeyh'te düzenlenen zirvede Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes, planın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Süreç, 17 Kasım 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla planın kabul edilmesiyle uluslararası zemin kazanmıştı.

14 Ocak 2026'da Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokrattan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (GYUK) kurulduğu açıklanmış; aynı gün ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiğini duyurmuştu.

16 Ocak 2026'da ise Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler kamuoyuna açıklanmıştı. Bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve GYUK ihdas edildi.

Türkiye, Barış Kurulu ile Gazze Yürütme Kurulu'nda temsil ediliyor.