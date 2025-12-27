Türkiye, Gazze için baskıyı artırıyor

Şeridi'ndeki soykırımının durdurulması için yürütülen müzakereler hızlanıyor. Londra merkezli Şark'ül Avsat sitesinin haberine göre ABD'nin ortaya koyduğu ve İsrail'in tüm saldırılarına rağmen 10 Ekim'den bu yana süren ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için sayılı günler kaldı. ABD daha önce ikinci aşamanın ocak ayında başlayacağını duyurmuştu. Habere göre Türkiye ve Mısır'daki toplantılar, kritik önemde. Ankara'daki Hamas toplantılarıyla eşzamanlı olarak İsrail heyeti de Kahire'yi ziyaret etti.

ENGEL NETANYAHU

Pazartesi günü ise ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze Kasabı Binyamin Netanayhu ile bir araya gelecek. İsrail basınına göre ikinci aşamadaki en kritik eşiklerden biri hâlâ Gazze'ye konuşlandırılacak olan Uluslararası Görev Gücü'nde hangi ülkelerin yer alacağı. Netanyahu yönetimi şimdiye kadar Türk askerini engellemek için yoğun çaba sarf ediyordu. Ancak İsrail medyasına yansıyan haberlerde "Türkiye olmadan ABD, bölgesel meşruiyet üretmekte zorlanacak. Bu nedenle Türkiye Gazze'de istikrar ve yeniden inşa rolüyle sürece dahil olabilir" denildi. Bhol gazetesi durumu "İsrail, Türkiye karşısında çöküşün eşiğinde mi?" haberiyle duyurdu. Mısır ise Netanyahu'yu ikinci aşamayı engellemeye çalışmak ve bölgeyi yeni bir çatışma sürecine sürüklemekle suçladı.

SİYONİSTLERİN YENEMEYECEĞİ İNANÇ

Gazze Şeridi'nin batısında bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Yusuf el- Azma Caddesi'nde, Kuran-ı Kerim'i ezberleyen 500 kız ve erkek öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. İsrail ordusunun saldırıları sonucu ağır hasar gören Şifa Hastanesi'nde de Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık belgesi almaya hak kazanan 170 doktor için mezuniyet töreni düzenlendi.