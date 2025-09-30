SON DAKİKA | Katar: Türkiye Gazze toplantısına katılacak
Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye bugün gerçekleşecek arabuluculuk toplantısına katılacak" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi: Katar Dışişleri Bakanlığı, bugün gerçekleştirilecek Gazze'de arabuluculuk toplantısına Türkiye'nin de katılacağını duyurdu.
Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının pazartesi günü Hamas'a iletildiğini de bildirdi.
TRUMP'IN 20 MADDELİK GAZZE PLANI
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.
Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.