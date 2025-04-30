Türkiye Gazze’nin haykıran sesi oldu

İsrail ordusunun saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten bugüne hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 400'e yükseldi. Soykırımın engellenmesi için en çok mücadele eden ülkelerin başında gelen Türkiye bu kez de Dünya Mahkemesi'nde Filistin'in haklarını savundu. İsrail Meclisi'nin 28 Ekim 2024'te UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul etmesi ve 31 Ocak 2025'te Doğu Kudüs'teki UNRWA operasyonlarını sonlandırmasına ilişkin UAD danışma görüşü duruşmalarının dün üçüncü günüydü. Türkiye, Fransa ve Endonezya, İsrail'e karşı sunumlarını yaptı. ABD ve Macaristan ise duruşmada İsrail lehine savunma yaptı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşmada Türkiye'nin sunumunı Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz yaptı. Yılmaz, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulayarak, Gazze'ye yönelik abluka ve insani yardımların engellenmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. Yılmaz, "Gazze'deki sivillere karşı eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir savaşla karşı karşıyayız. İsrail'in saldırganlığı Batı Şeria'ya ve başta Lübnan ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere de yayılıyor." dedi. Uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması noktasında "yetersiz" kaldığına işaret eden Yılmaz, 15 Ocak 2025'te varılan ateşkese İsrail tarafından uyulmadığının altını çizdi.

TEL AVİV VE ÇEVRESİ YANIYOR

KUDÜS ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edilirken, soykırımcı İsrail hükümeti uluslararası yardım çağrısında bulundu. Yangın katil İsrail'in üslerine de ulaştı, çok sayıda asker alevler arasında kaldı.

AÇLIKTAN KAPLUMBAĞA YEMEYE BAŞLADILAR

İSRAİL tam 60 gündür Gazze Şeridi'nde hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. Gazze'de Filistinliler, insanlık dışı abluka sonucu yaşanan ciddi gıda sıkıntısı nedeniyle kaplumbağa eti yemeye başladı. UNRWA'dan "Kıyı bölgesindeki gıda kaynakları kritik derecede azaldı. Aileler güvenli olmasa bile bulabildikleri her şeyi yemeye mecbur bırakıldı" açıklaması geldi.

SOYKIRIMA KARŞI KİRLİ NÜFUS PLANI

İSRAİL Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım yaparken, bir yandan da kendi nüfusunu artıracak adımlar atıyor. TBMM'de konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in doğurganlık hızının 3'e yükseldiğini belirterek İsrail'de her ailenin ortalama 3 çocuğu olduğunu söyledi. Burcu ŞEN / ANKARA