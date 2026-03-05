Türkiye, Gazze’nin su kaynaklarını yeniden onarıyor

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, Gazze'de zarar gören su altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için sahada çalışma başlattıklarını açıkladı. Özellikle İsrail'in su kuyularını hedef alınması nedeniyle bölgede temiz suya erişimin ciddi şekilde kısıtlandığını belirten Songür, "Gazze'yi besleyen 100'den fazla su yolu, su borusu, su deresi ve su kuyusu gibi ana ve büyük su kaynakları imha edildi.

İnsanların susuz bırakılarak bölgeyi terk etmeye zorlandığını görüyoruz" dedi. Songür, iki ekip halinde su kuyularını aktif hale getirmeye başladıklarını dile getirdi. Yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Songür, hem acil insani yardımların hem de uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin eşzamanlı yürütüldüğünü vurguladı. Songür, ayrıca ramazan bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini de belirtti.