Türkiye, Gazze’ye asker göndermeye hazır

Dışişleri Bakanı Fidan, iki yıl süren büyük acılar yaşanan Gazze'de, Türkiye'nin ve ABD Başkanı Trump'ın ortak çabaları sayesinde ateşkes sağlandığını belirterek "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız" dedi. Fidan, Washington'da toplanan Gazze Barış Kurulu'nda konuştu. Gazze'de durumun hâlâ kırılgan olduğunu ve ateşkes ihlallerinin sürdüğünü belirten Fidan, Başkan Erdoğan'ın Gazze'nin istikrarı konusunda tam kararlılığını hatırlattı. Fidan, "Türkiye, Gazze'ye büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız" diye konuştu. ABD Başkanı Trump ise kurula destek veren ülkelere teşekkür etti. Trump, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak" dedi. 9 ülkenin 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini, BM'nin 2 milyar dolar ilave bağış topladığını açıkladı.

HAMAS'A ÖVGÜ

Trump, Gazze'deki esirlerin cesetlerinin İsrail'e teslim edilmesi sürecinde Hamas'ın ciddi çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Hamas bu işin büyük bir kısmını yaptı ve bunun için onların hakkını vermemiz gerekir" diye konuştu. Öte yandan Gazze'ye asker gönderecek ülkeler belli olmaya başladı. Endonezya, Fas, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Mısır ve Ürdün, Gazze'ye ilk asker gönderecek ülkeler oldu.