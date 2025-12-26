Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmıyor

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşam mücadelesi veren Filistinliler için Türkiye'nin çabaları dört koldan devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu yıl Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları kapsamında Gazze'ye yönelik yardımları kesintisiz sürdürdü. Bu yıl gıda kolisi, sıcak yemek, içme suyu, kıyafet, barınma malzemeleri, bebek maması ve hijyen setleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleriyle Gazze'de 4 milyon 487 bin 287 kişilik yardım gerçekleştirildi.

Ekim 2023'ten bu yana bölgeye, 1305 TIR insani yardım malzemesi ulaştıran vakıf, Gazze'de toplam 9 milyon 154 bin 574 kişilik yardımı dağıttı. Böylece Filistin için yapılan yardımların toplam değeri 42 milyon 600 bin dolara ulaştı.

'İSRAİL KÖŞEYE SIKIŞTI'

Türkiye'nin diplomasi alanında da Filistinlilere desteği sürüyor. İsrail basını, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye kilitlendi. İsrail merkezli Hayom gazetesinin görüştüğü tüm kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Türk askerine yönelik veto kararını sürdürdüğünü bildiriyor ancak mayın temizleme ve mühendislik alanlarında uzman Türk askeri personelinin, Gazze'de görev almasının mümkün olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Netanyahu'ya verdiği cevaba geniş yer verdi. Türkiye ve İsrail arasındaki bölgesel rekabetin ele alındığı haberlerde, Erdoğan'ın elde ettiği kazanımlarla "İsrail'i köşeye sıkıştırdığı" kaydedildi.

AVRUPALI FİRMALAR SOYKIRIMA RAĞMEN İSRAİL İLE YAKINLAŞIYOR

İsviçreli Planven ve Britanya merkezli şirketi KPMG'nin raporuna göre 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze katliamlarından bu yana İsrail teknoloji şirketlerinin Avrupa'daki istihdamı yüzde 5 arttı.

Ocak 2025 itibarıyla Avrupa'da faaliyet gösteren toplam 1686 İsrailli teknoloji şirketi var.

Çalışan sayısı 32 bin 617'ye çıktı.

En fazla sayıda İsrailli teknoloji şirketine ev sahipliği yapan ülke Birleşik Krallık.

BM, İsrail'in soykırım yaptığını bildirmişti ve İsrailli teknoloji şirketlerinin de işgal ordusuna destek verdiği saptanmıştı.