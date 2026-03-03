Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmıyor

Soykırımcı İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırıları bahane ederek Gazze'deki zulmüne devam ederken Türkiye Filistinlileri yalnız bırakmıyor. İsrail, İran'ın misillemelerini bahane ederek aylar sonra Gazze'nin dünyaya "kısmen açılan" tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı kapattı. Bu durum, Filistinlilerin "açlığın yeniden kapıda" olduğu hissine kapılmasına neden oldu. Gazzeliler zor şartlar altında ramazan ayının iklimini yaşamaya gayret gösterirken Türkiye'den giden yardımlarla iftar sofraları kuruyorlar.

BİN KİŞİLİK İFTAR

Bu kapsamda Aksaray Belediyesi her gün bin Gazzeliyi iftar sofrasında buluşturuyor. Çocuklar, yaşlılar ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği iftar buluşmaları, yalnızca günlük gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda manevi atmosferi güçlendiren dayanışma oluşturuyor. Kurulan sofralar moral ve motivasyonun artırılmasına katkı sağlıyor.