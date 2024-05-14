Türkiye geri adım atmayacağını gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i önceki gün Ankara'daki kabulü, dünya basını tarafından yakından takip edildi. Ankara-Atina arasındaki olumlu havanın bölgeye yapacağı etkiler nedeniyle özellikle de Avrupa basını görüşmeye ve sonrasındaki ortak basın toplantısına yoğun ilgi gösterdi. İki lider arasındaki zirve beklendiği gibi olumlu havada geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e verdiği "Hamas" cevabı ise bir anda Batı medyasının manşetlerine çıktı. Erdoğan'ın bu konudaki duruşuna dikkat çekilen haberlerde, Türkiye'nin geri adım atmayacağını gösterdiği kaydedildi. ABD merkezli Bloomberg sitesindeki haberde "Erdoğan, Hamas'a verdiği desteğin altını çizdi" denildi. İngiliz Telegraph gazetesi de "Türkiye Cumhurbaşkanı, Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi" ifadesini kullandı. İsrail'de yayınlanan Times of Israel sitesi de Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çeken haber yayınladı.Yunanıstan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önceki gün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyle, ikili ilişkilerde yeni bir sürece girildiğini belirterek "Bu süreç normallik temelinde" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'daki görüşmesine Yunanistan basını geniş yer ayırdı. Kathimerini gazetesi "İki lider karşılıklı anlayış ve Ege'de sükûnet konularında mutabık kaldılar" yorumunu yaparken, Eleftheros Typos gazetesi "Ankara'da ılımlı rüzgârlar esti" başlığını attı.