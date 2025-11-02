Türkiye gökyüzünün oyun kurucusu

Son dönemde Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom'da yer alan analizde Türkiye'nin havacılıkta izlediği stratejileri ve yeni nesil projeleri mercek altına alındı. Gazetenin savunma uzmanı Aharon Lapidot, "Typhoon, modernize edilmiş F-16'lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor" başlıklı analiz kaleme aldı. Lapidot, "Ankara, 9 milyar euroluk dev bir savunma hamlesiyle gökyüzünün oyun kurucusu haline geldi" dedi. İsrailli uzman "Türk Hava Kuvvetleri için Eurofighter Typhoon iki kritik boşluğu aynı anda dolduruyor. Birincisi, NATO seviyesinde derhal hava üstünlüğü sağlayacak bir platform sunuyor. İkincisi ise Ankara'daki F-16 filosuna alternatif bir çözüm getiriyor. Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü hâlâ belirsiz olsa da Eurofighter Typhoon bu açığı başarıyla kapatıyor" dedi.

'ASKERİ GÜÇ MERKEZİ OLUYOR'

Lapidot'a göre Eurofighter Typhoon, AESA radar, uzun menzilli BVR füzeleri ve yüksek hassasiyetli taarruz sistemleriyle Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıracak. "Türkiye, Typhoon ve KAAN hamleleriyle Batı'ya bağımlılığını azaltırken, NATO içinde özgün bir askeri güç merkezi haline geliyor" ifadelerini kullandı. Lapidot, Türkiye'nin güçlenmesinin İsrail açısından da yeni bir denge doğurduğunu kabul ederek "Ankara bölgesel stratejiler açısından doğru adımlar atıyor" dedi.