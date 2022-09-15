‘Türkiye gözlemci ülke olabilir’

Rusya ile Avrupa'nın karşı karşıya geldiği ve Çin ile ABD arasında jeopolitik mücadelenin arttığı kritik bir dönemde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi gerçekleştiriliyor. Özbekistan'ın Semerkand kentinde yapılan zirveyi dünya kamuoyu yakından izliyor. Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım oluyor.Dünya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında bugün Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelere odaklanmış durumda. Erdoğan'ın Putin ile Ukrayna Savaşı ve küresel tahıl krizini görüşmesi bekleniyor. Batı medyasında "Putin ile düzenli şekilde görüşebilen tek dünya lideri Erdoğan. Tahıl anlaşmasının devamı için Türkiye'nin rolü kilit" yorumları yapıldı. Çin basınında yer alan haberlerde ise Türkiye'nin diyalog ortağı statüsünün gözlemci ülke statüsüne yükseltilmesi kararının zirvede alınabileceği yer aldı.Çinve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), günümüzde değişen dünya dengelerinde kritik bir ağırlık noktası olmaya aday görünüyor. ŞİÖ, ilk kez Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında 26 Nisan 1996'da Çin'in Şanghay kentinde kuruldu. Şanghay Beşlisi olarak anılan oluşum 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı. İran da 2021'de örgüte tam üye olarak davet edildi ve üye sayısı 9'a çıktı. ŞİÖ, Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60'ını, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30'undan fazlasını kapsayan bir örgüt.