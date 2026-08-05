Türkiye hava gücünde zirvede
Avrupa'nın hava gücü yeniden masaya yatırıldı. ABD merkezli National Interest, savaş kabiliyeti, teknoloji, muharebe hazırlığı ve savunma sanayii altyapısını dikkate alarak Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Türkiye, birçok güçlü ülkeyi geride bırakarak Rusya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Analizde, Türkiye'nin NATO bünyesindeki en büyük Avrupa hava kuvvetlerinden birine sahip olduğuna dikkat çekildi. Rapora göre Türkiye, yaklaşık 1000 uçak ve 300'e yakın savaş uçağıyla Avrupa'nın en güçlü ikinci hava kuvvetine sahip ülke konumunda yer alıyor. Hava Kuvvetleri'nin omurgasını Amerikan yapımı F-16 Fighting Falcon savaş uçakları oluşturduğu belirtildi. Analizde, beşinci nesil KAAN savaş uçağı projesinin ülkenin en önemli modernizasyon hamlelerinden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Bayraktar TB2 başta olmak üzere insansız hava araçlarının, Türkiye'nin hava gücünde avantaj sağladığı vurgulandı.