‘Türkiye hep yanımızda oldu’

Soykırımcı İsrail'in saldırılarında yaralanan ve Türkiye'nin girişimleri ile ülkemize getirilen Filistinliler, kapılarını SABAH'a açtı. Konya'da bulunan ve tedavileri süren Filistinlilerin evlerine konuk olduk. Bacağını ve kolunu kaybetmiş, atılan fosfor bombaları nedeniyle vücutlarında ciddi yanıklar oluşmuş çocukların gözlerindeki umut hiç sönmemiş. Bacağını kaybetmiş ve bugüne kadar 20 ameliyat geçirmiş 15 yaşındaki Ramadan "Vatanım için canımı bile veririm" diyor.

'BOYUN EĞMEYİZ'

26 yaşındaki Samah Abuovda'nın ise katil İsrail askerlerinin 12 saat boyunca yaralı bacağıyla diz çöktürmesi nedeniyle kangren olan bacağı ampüte edildi. Abuovda, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun. Bizleri bombaların altından çıkardı ve tedavilerimizi olabildik. İsrail bizi yok etmek istiyor ama biz Allah'ın izniyle inancımızla ayaktayız. İnanıyoruz ki vatanımıza daha güçlü bir şekilde döneceğiz. Müslümanlar bir avuç katile boyun eğmeyecek" dedi.

'OKUYACAĞIZ'

Umutlarını hiçbir zaman kaybetmeyen çocuklar ve aileleri, bir gün memleketlerine dönmenin hayaliyle hayata tutunuyorlar. Gazzeli 8 yaşındaki Amir Jebril evlerine atılan bombada sağ kolunu kaybetmiş, yüzünde de yanıklar oluşmuş. Annesi ile birlikte Konya'da bulunan Amir'in babası ve diğer kardeşleri ise halen Gazze de bulunuyor. İkinci sınıfa giden Amir, kendisini geliştirmek, ülkesine faydalı olabilmek için azimle çalışıyor. 9. sınıfa giden Basal her ne olursa olsun okuyacağını söylüyor. 8 yaşındaki Alaa Ahmed Ali Subh ise bombalı saldırıda sol kolunu kaybetmiş. 15 yaşındaki Hısham Almanama'nın ise fosfor bombaları nedeniyle vücudunda yanıklar oluşmuş. 4 yaşındaki Muhammed Abuduhaır'ın büyüme hormonları gelişmediği için büyüyemiyor. Ancak kocaman yüreğiyle ailesinin umudu oluyor.

SICAK YEMEK

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde mevcut insani felaketi hafifletmek amacıyla günlük 10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesine sahip bir hayır mutfağı açtı.

8 ÜLKEDEN BATI ŞERİA KINAMASI

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya , Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da hukuka aykırı İsrail egemenliğini dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini kökleştirmeyi ve yeni bir hukuki ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan, böylece Filistin halkını tehcir etme ve yasadışı ilhak adımlarını hızlandırmaya yönelik İsrail'in yasadışı karar ve tedbirlerini en güçlü şekilde kınadı. Bu arada Gazze'deki gelişmelere ilişkin Ankara'da kritik bir görüşme geçrekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ile bir araya geldi.

KATİL YİNE KOLTUK DERDİNDE

İşlediği savaş suçları nedeniyle hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. ABD ve İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu, başbakanlık koltuğunu kaybetmemek için Trump'ı İran'a saldırı konusunda ikna etmeye çalışacak.