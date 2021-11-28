Türkiye, İdlib’de yeni şehir kurdu

Kara kışın
etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde Suriye
'de çadır kamplarda yaşayan yüzbinlerce sivilin yardımcısı yine Türkiye
oldu. Türk Kızılayı
, İdlib
'de olası bir göçün önüne geçmek ve çadır kamplara sığınan insanların daha insani şartlarda yaşaması için briket evlerden oluşan yeni bir şehir kurdu. Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Meşhed Ruhin
Bölgesi'nde 30 bin briket ev yapıldı. Çadırlarda, kamplarda zor şartlar altında kalan 180 bin Suriyeli sığınmacı bu evlere yerleştirildi. Kurulan yeni briket şehirlerde barınmanın yanı sıra zor durumdaki Suriyeliler için okul, hastane, çocuklar için oyun parkları, çarşılar ve sosyal alanlar yapıldı. Kadın merkezleri kurulurken, üretime katılmaları için tarım projeleri başlatıldı. Türkiye'nin desteğiyle de binlerce çocuk okul ile tanıştı. Kamplara yerleştirilen siviller, kendilerine yeni bir hayat şansı veren Türkiye'ye teşekkür etti. İdlib'de yapılan çalışmaları yerinde ziyaret eden Türk Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık
, "Türkiye dünyanın sırtını döndüğü Suriye'de büyük bir insani operasyon yürütüyor" dedi.
"DÜZENSİZ GÖÇ ÖNLENDİ"
Türk Kızılayı, başta İdlib olmak üzere Suriye'nin Türkiye sınır hattına göç eden sivillere günde 30 bin ekmek, 200 ton su dağıtıyor. Dağıtılan ekmeklerin çoğu ise Suriye'de kurulan fırınlarda üretiliyor. Kızılay
, İdlib, Zeytin Dalı
, Barış Pınarı
, Fırat kalkanı
harekat bölgelerinde bulunan kamp ve yetimhanelere ise aylık 10 bin gıda, 10 bin ise hijyen kolisi yardımı yapıyor. Suriye tarafından kurulan 9 Sevgi Butik'te ise şuana kadar 6 milyon yakın giysi malzemesi dağıtılırken, 1 buçuk milyon kişi bu mağazalardan yararlandı. Genel Başkan Kınık, "İdlib'de briket evleri inşa ettik. İnsanlar daha güvenli, daha huzurlu, benim evim diyebilecekleri bir mekanda yaşamaya başladılar. Çaresizlik, umutsuzluk içinde zor şartlarda yaşayan bu insanlara hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırdık. Sürgün edilen, bir kaç kez göç etmek zorunda kalan, hangisine sorarsanız mutlaka ailesinden bir kişiyi bu savaşta kaybetmiş, savaşın acılarını bedeninde veya ruhundan hisseden mazlum bir halktan bahsediyoruz. Türkiye sınırına yakın bu bölgelerde yapılan bu çalışmalar, Türkiye'ye Türkiye'den de Avrupa
'ya gidecek düzensiz göç hareketinin önünü geçiyor" dedi.
HER YER ÇADIR, HER YER KAMP
Öte yandan Suriye rejiminin saldırılara devam ettiği İdlib'e yaşayan 4 milyona yakın sivil Türkiye'ye sınırına yakın kurulan çadır kentlerde yaşamaya devam ediyor. Kalacak yer bulamayan binlerce Suriyeli, Roma dönemine ait tarihi kalıntılar arasına kurdukları çadırlarda yaşıyor. Kefer Lousin Bölgesi'nde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan tarihi yapılar evsiz Suriyelilere ev sahipliği yapıyor. İdlib'in hemen hemen her bölgesinde düzensiz bir şekilde kurulan derme-çatma çadır kamplar bulunuyor. Bazı yerlerde Zeytin ağaçlarının içine kurulan çadırlarda zor şartlarda hayat mücadelesi veren Suriyeli ailelerine ise Türkiye tarafından insani yardımlar yapılıyor. Killi'deki zeytin ağaçları arasında kurulan Tubaa kampında çadırlarda çoğu çocuk 500 kişi yaşıyor. Türk Kızılayı tarafından, burada yaşayan insanlara düzenli insani yardım ulaştırıyor. Havaların soğumasıyla yaşam şartları daha da zorlaşan ailelere, kömür yardımı da yapılıyor.
HURDA DAĞLARI
Suriye'de devam eden savaşta yıkılan yüzbinlerce ev, atılan milyonlarca roket ve füze bölgede yaşayan insanlar için yeni iş yaratıyor. Hurdacılık İdlib'de binlerce kişini geçim kaynağını oluşturuyor. Yıkılan evlerden çıkartılan demirler, toplanıp, preslenip eritildikten sonra satılıyor. İdlib'in hemen hemen her tarafında bulunan hurda dağları ilginç görüntüler oluşturuyor.