Giriş Tarihi: 5.1.2022

Türkiye ile ABD’den yeni diploması adımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Telefon zirvesinde koordinasyon ve Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme süreci gibi konular ele alındı