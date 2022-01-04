Türkiye ile ABD’den yeni diploması adımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile telefonda görüştü. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna
sınırında tırmandırdığı gerilim konusunda koordinasyon ve Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci olmak üzere birçok bölgesel ve ikili ilişkinin ele alındığı bildirildi. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price
, iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi tırmandırma tehdidine ilişkin koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ele aldı" ifadesini kullandı. Price ayrıca iki bakanın Afrika Boynuzu
'ndaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere özel elçi ataması ve ikili işbirliğini derinleştirme çabalarını da ele aldığını kaydetti. Sözcü, görüşmede Blinken ve Çavuşoğlu'nun NATO müttefikleri olarak iki ülkenin karşılıklı endişe alanlarını da ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi.
B9 ÜLKELERİYLE YIĞINAK GÖRÜŞMESİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkeleri dışişleri bakanları ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüştü. Bulgaristan
, Çekya
, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya
ve Slovakya'nın parçası olduğu B9, 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.
ANKARA'DAN DENDİAS'A SERT TEPKİ: KIŞKIRTICI
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye karşıtı iddialarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Gerçeklikten kopuk, kışkırtıcı ve popülist iddialar. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit Yunanistan'ın gerginliği artırıcı eylemlerinden kaynaklanmaktadır" dedi.