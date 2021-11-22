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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Türkiye ile BAE arasında yeni dönem

ANKARA
Türkiye ile BAE arasında yeni dönem

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sorunlu ilişkiler dönemi artık geride kalıyor. Karşılıklı kazankazan ilişkisi çerçevesinde iki ülke arasında çıkarların gözetildiği yeni bir dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmişti. Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor. Bin Zayed'in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı var. Bin Zayed'in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak.
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Türkiye ile BAE arasında yeni dönem
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