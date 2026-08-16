Türkiye ile Bangladeş’ten ortak İHA fabrikası

Bangladeş hükümeti, Türkiye ile ortaklaşa olarak ülkenin kuzeyindeki Bogura kentinde bir İnsansız Hava Aracı fabrikası kurulacağını açıkladı. Bu açıklama Yerel Yönetim, Kırsal Kalkınma ve Kooperatifler Devlet Bakanı Mir Shahe Alam tarafından yapıldı. Bakan Alam, projenin Başbakan Tarique Rahman tarafından parlamentoda bizzat dile getirildiğini aktardı. İHA üretim tesisiyle birlikte Bogura bölgesinde büyük bir askeri altyapı hamlesi ve askeri üs de hayata geçiriliyor. Bölgedeki altyapı sadece İHA'larla sınırlı kalmayacak. Hava kuvvetleri envanterine yeni katılacak olan savaş uçaklarının da doğrudan Bogura Havalimanı'ndaki bu yeni üste konuşlandırılacağı ifade edildi.

BOGURA'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Böylelikle kent, hem Türk- Bangladeş ortak yapımı İHA'ların üretim merkezi hem de ülkenin kritik askeri hava üslerinden biri haline gelecek.