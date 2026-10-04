Türkiye ile Fransa savunma işbirliğinde yeni dönem
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Fransa arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında, "Savunma İş Birliği Yol Haritası"nın imzalandığını bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ikili savunma ve askeri ilişkiler, stratejik diyalog ile mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığı, düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin öneminin teyit edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Söz konusu imza, son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü göstermektedir. Yol haritasının, düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirmesi ve iki ülkenin karşılıklı faydasına dayalı işbirliğini daha da ileri taşıması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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