‘Türkiye ile ilişkiler tarihi temeller üzerine kurulu

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün ve yarın Filistin ve İsrail'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi Anadolu Ajansı'na konuştu. Maliki, "Türkiye ile Filistin ilişkileri, tarihi temeller üzerine kurulu, uzun süreye dayalı ve güçlü. Bizler bu tür bir ilişkiden dolayı gurur duyuyoruz. Bu ilişki farklı yöntemlerle geliştirilmiştir" dedi. Maliki, iki ülke arasındaki ilişkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas nezdinde "en üst düzeyde" sürdürüldüğüne işaret etti.