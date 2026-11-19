Türkiye ile ilişkilerimiz daha sağlam
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'de temaslarda bulunan Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi. Bayramov, iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin şimdi de her zamanki gibi sağlam olduğunu ve bundan sonra daha da sağlam olacağını vurgulayarak, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Kasım'da Azerbaycan'da Zafer Günü etkinliklerine katılarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile hem iki ülkeye hem de dünyaya verdiği mesajlar bunun net kanıtıdır" dedi. Bayramov, "Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin kelimenin hakiki anlamında iki dost ve kardeş halk arasında olan ilişkiler olduğunu teyit edebilirim. İki devlet en yüksek ve benzersiz yakınlık ilişkilerine sahiptir" dedi.