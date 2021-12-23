Türkiye ile Katar Kabil için anlaştı

Türkiye ile Katar
'ın, Kabil
Uluslararası Havaalanı'nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Anadolu Ajansı
'na konuşan diplomatik kaynaklar, son zamanlarda, Türk ve Katar heyetleri arasında havaalanının iki ülke ortaklığıyla işletilmesine ilişkin çeşitli görüşmelerin yürütüldüğünü belirtti. Türk ve Katarlı şirketler arasında bu amaç doğrultusunda ve eşit ortaklık temelinde bir mutabakat zaptı imzalandığına işaret eden kaynaklar, söz konusu ortaklık anlaşmasının ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun 7 Aralık'taki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı için Doha
'da bulunduğu sırada yapıldığını aktardı.
ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
Son olarak 7 Aralık'ta varılan anlaşma neticesinde, Türkiye'den teknik bir heyetin, Katar tarafıyla koordinasyon kurmak üzere Doha'ya geldiği ifade edildi. Doha'daki görüşmelerin ardından, Türk ve Katarlı yetkililerden oluşan ortak heyetin, dün Afganistan
'ın başkenti Kabil'e gittikleri ve havaalanının işletilmesine ilişkin anlaşmayı Afganistan Geçici Hükümeti
yetkilileriyle görüşeceği; Afganistan tarafının talep ve beklentileri hakkında bilgi alacağı kaydedildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı
, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.